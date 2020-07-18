Путін вводить штрафи за згадки про окупацію Криму

У Державну Думу Росії внесли законопроекти, які передбачають санкції за заклики і дії по відчуженню території. Це означає, що навіть за слова про повернення Криму під контроль України будуть штрафувати.

Про це у своєму блозі пише політолог Віктор Каспрук.

У разі прийняття законопроектів за публічні заклики в мережі та ЗМІ до відчуження територій будуть діяти такі штрафи:

для громадян — 70-100 неоподатковуваних мінімальних доходів;

для посадових осіб — 100-200;

для юридичних осіб — 300-500.

На думку політолога, влада Росії хоче показати населенню країни і світової спільноти, що вони не мають наміру повертати Україні Крим навіть незважаючи на те, що світова спільнота не визнає анексію.

«Далі Державна Дума може прийняти закон про «належність України Росії» або «російську Аляску». І це також буде швидко і оперативно проголосовано.

Тобто, якщо провести анексію Криму і організувати там незаконний референдум, то це буде «самовизначення», а як вийти з Російської Федерації скажімо Калінінграду, це вже сепаратизм. Лицемірство Кремля тут просто зашкалює», — пише він.

Каспрук вважає, що президент РФ Володимир Путін «законодавчо одягає на громадян Росії «намордник», щоб всі, хто не згоден з експансіоністською політикою просто прикусили язики».

На його думку, Захід міг би зруйнувати Росію економічно, припинивши її купівлю енергоносіїв та ведення торговельних відносин з нею.

«Росія є економічно слабкою країною, у якої ВВП, без видобутку газу і нафти, виглядав би просто катастрофічно», — упевнений експерт.

Каспрук пише, що прийняття Російською Федерацією «драконівських законів говорить про те, що вона знаходиться «на порозі руйнівної стагнації та агонії». На його думку, РФ доведеться повернути Україні Крим і вивезти звідти заселених росіян.