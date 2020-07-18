Генсек ООН підрахував стан 26 найбагатших людей у світі, і зробив сумні висновки

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш склав стан 26 найбагатших людей світу і заявив, що воно дорівнює кількості грошей, якими володіє половина населення Землі.

Про це він повідомив під час виступу з лекцією в пам’ять про Нельсоне Манделі.

«26 найбагатшим людям у світі належить стільки ж благ, скільки половині населення планети», — зазначив генсек ООН.

Гутерреш також заявив, що понад 70 відсотків населення планети живе в умовах зростаючої нерівності.

За його словами, нерівність не завжди залежить від кількості матеріальних благ і доходів. На думку генсека ООН, для багатьох людей у світі воно означає дискримінацію за ознакою статі, раси, інвалідності і ряду інших факторів.