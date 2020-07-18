У День Незалежності відбудеться ходу ветеранів

У День Незалежності України, 24 серпня, буде проведено ходу ветеранів. Таке рішення підтримали учасники засідання консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих захисників України при президентові України.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Одноголосним рішенням учасники засідання (консультативної ради – ред.) підтримали ініціативу низки ветеранських общественных організацій щодо проведення до Дня Незалежності України ходи ветеранів як неполітичної та об’єднання єднавчої акції, що продемонструє силу та єдність захисників нашої країни”, – йдеться у повідомленні.

Голова консультативної ради у справах ветеранів війни Сергій Куніцин заявив, що у День пам’яті захисників України 29 серпня планується провести загальнодержавну хвилину мовчання. Біля Михайлівського Золотоверхого собору відбудеться панахида в пам’ять про загиблих захисників України за участі родичів полеглих героїв, одночасно подібні заходи пройдуть у містах і селах України.