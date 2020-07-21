Жителі Луцька оплесками проводжали силовиків обезвредивших терориста

У вівторок ввечері на вулицях міста Луцька місцеві жителі аплодують і скандували «Молодці!» на адресу українських силовиків.

Так городяни дякують за те, що ті організували штурм і звільнили заручників з автобуса. Співробітники Нацполиции у відповідь людям привітно помахали рукою.

Ці кадри, які відобразив канал «Лучани», публікує користувач YouTube.

Привід для радісних настроїв в Луцьку є, — сьогодні силовики звільнили місцевих жителів, які перебували в заручниках у терориста Максима Кривоша, він же Максим Поганий. Вже відомо, що він здався сам.