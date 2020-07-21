У Харкові затримали іранця, якого розшукував Інтерпол

Харківські поліцейські затримали громадянина Ірану, якого розшукував Інтерпол. Чоловіка підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

Підозрюваному 59 років, він перебував у міжнародному розшуку органами Об’єднаних Арабських Еміратів.

«Вироком суду р. Дубай Об’єднаних Арабських Еміратів від 16.02.2010 злодій заочно засуджений до 3 років позбавлення волі. Міжнародний ордер на арешт громадянина Ірану був виданий наприкінці січня 2016 року прокуратурою Дубая», — повідомили в поліції.

Злочинця виявили та затримали харківські поліцейські. Зараз вирішується питання щодо його екстрадиції в ОАЕ.