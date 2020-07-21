Справа Вовка: НАБУ розсекретило частину матеріалів слідчих дій

Глави ОАСК та ГСУ підозрюються у зловживанні впливом

Національне антикорупційне бюро опублікувало нові матеріали у справі про замовних рішеннях і спробі захоплення державної влади у Окружному адміністративному суді Києва (ОАСК). Підозрюваними є 12 осіб, серед яких голова ОАСК Павло Вовк та керівник Державної судової адміністрації (ГСУ) Зіновій Холоднюк.

Про це повідомили в прес-службі НАБУ.

Оприлюднені матеріали можуть вказувати на причетність глав ОАСК та ГСУ до одного з численних злочинів. Зокрема, Вовк і Холоднюк підозрюються у зловживанні впливом на особу, уповноважену на виконання функцій держави. НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура отримали зазначена справа від колег з СБУ для подальшого розслідування.

«Враховуючи виняткову суспільну значимість кримінального провадження, НАБУ оприлюднило розсекречені матеріали слідчих дій, що розкривають деталі злочину», — йдеться в повідомленні.

В опублікованих записах розмов чиновників йдеться про перешкоджання призначення переможця конкурсу на посаду голови ДСА.