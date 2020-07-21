Викладачів медвузів знову дозволили лікувати пацієнтів у лікарнях

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо окремих питань організації освітнього процесу в сфері охорони здоров’я» №749-IX.

Як повідомляє прес-служба глави держави, документ регулює питання надання права науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти і лікарям-інтернам надавати медичну допомогу в закладах охорони здоров’я.

Там нагадують, що з введенням з 1 квітня 2020 року другого етапу медичної реформи науково-педагогічні працівники установ вищого (післядипломної) освіти, які здійснюють підготовку кадрів у сфері охорони здоров’я і мають сертифікат лікаря-спеціаліста, не мали правових підстав на надання медичної допомоги пацієнту.

«Ситуація з поширенням COVID-19 продемонструвала необхідність залучення зазначених фахівців до процесу лікування хворих, затвердження та постійного оновлення протоколу лікування пацієнтів з коронавирусной інфекцією, впровадження інноваційних медичних розробок та інших заходів для порятунку людей», — наголошується в публікації.

Також документ вносить зміни в Закон «Про вищу освіту», замінюючи поняття «інтерн» на «лікар (провізор)-інтерн. Відповідно до нової редакції, лікар-інтерн – особа, яка має ступінь магістра медичного або фармацевтичного спрямування, яке виконує програму підготовки в інтернатурі та бере участь у надання всіх видів медичної допомоги, передбачених вимогами освітньо-кваліфікаційної характеристики.

Закон вступає в силу на наступний день після опублікування.

Закон «Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо окремих питань організації освітнього процесу в сфері охорони здоров’я» № 749-IX Верховна Рада ухвалила 3 липня 2020 року.