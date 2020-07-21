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Відпустити заручників терориста умовив Зеленський, — Кирило Тимошенко

22.07.2020

Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що це президент Володимир Зеленський умовив терориста Максима Кривоша відпустити спочатку трьох, а потім і всіх інших заручників.

Про це Тимошенко написала у Фейсбуці.

«Завдяки Президенту Володимиру Зеленському вдалося уникнути жертв. Спочатку Президент умовив зловмисника відпустити 3-х заручників — літню жінку, підлітка і вагітну дівчину. Потім — відпустити всіх інших і здатися зловмисника», — написав Тимошенко.

Він також подякував СБУ і Національну поліцію за злагоджену роботу.

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