Відпустити заручників терориста умовив Зеленський, — Кирило Тимошенко

Заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що це президент Володимир Зеленський умовив терориста Максима Кривоша відпустити спочатку трьох, а потім і всіх інших заручників.

Про це Тимошенко написала у Фейсбуці.

«Завдяки Президенту Володимиру Зеленському вдалося уникнути жертв. Спочатку Президент умовив зловмисника відпустити 3-х заручників — літню жінку, підлітка і вагітну дівчину. Потім — відпустити всіх інших і здатися зловмисника», — написав Тимошенко.

Він також подякував СБУ і Національну поліцію за злагоджену роботу.