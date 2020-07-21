Аваков оцінив фільм «Земляни» та пообіцяв терористу великий термін

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що луцький терорист “намалював свій світ в голові і придумавши йому помста”.

Про це очільник МВС заявивши журналістам після затримання зловмисника, пише “УП”.

“Цей Фільм, про який говорити тією чоловік, добрий. І не треба бути таким довбанутим, щоб влаштовувати такий жах на всю країну – можна подивитися і без того.

Він намалював свій світ в голові, він придумав свою помста цього світу, сформулював якісь тези … Це такий собі кримінальний світ, який довго сидів у в язниці, намалював своє поняття справедливості і цінності людського життя “, – сказав Аваков.

Міністр заявив, що в іншій ситуації спецназ повинен був “працювати на ураження”, але добре, що все обійшлося.