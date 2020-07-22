Командувач ВМС оцінив «морські загрози» Путіна і дієвість санкцій

РФ постійно демонструє готовність до застосування своїх сил в акваторіях Азовського і Чорного морів, а санкції не дають очікуваного результату.

Про це заявив командувач ВМС України Олексій Неижпапа.

«Кораблі Чорноморського флоту постійно знаходяться у виробничих районах, а саме в районах видобутку газу. Також в Азовському морі розташовані кораблі ФСБ Росії, і військові кораблі здійснюють контроль судноплавства в Керченській протоці. Це показує те, що Чорне і Азовське моря — це їхня зона впливу. І (Росія — ред.) постійно демонструє готовність до застосування своїх сил «, — сказав Неижпапа, відповідаючи на запитання щодо можливої атаки РФ з окупованого Криму на материкову Україну.

Крім цього, він акцентував, що «санкції, що застосовуються країнами Євросоюзу і США, не мають того успіху, і Росія не відмовилася від своїх намірів», — підсумував командувач ВМС України.