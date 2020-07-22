Повінь – зміна системи

Menu
Close

Нестиковки на відео затримання терориста у Луцьку: Геращенко пояснення

22.07.2020

Спецназ на БТР застосував світлошумові гранати після затримання луцького терориста Максима Кривоша, щоб «психологічно придушити його волю».

Про це в ефірі 1+1 повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко, пояснюючи методику проведення спецоперацій.

«Методика проведення спецоперацій, природно, має свої особливості. Зокрема, не було відомо, не зібрався ця людина підірвати гранату, або ж зробити які-небудь інші дії, тому що під одягом у нього могло бути іншу зброю, яке не видно диванним експертам було б на відстані», – сказав чиновник.

За словами Геращенко, спецназ прибув до автобуса після здачі Кривоша, щоб він «точно не зробив нічого поганого».

«Було прийнято рішення, щоб психологічно придушити волю злочинця через те, щоб були створені постріли, шумові ефекти, щоб була пригнічена його… щоб він точно не зробив нічого поганого», – пояснив заступник міністра.

Читайте також:   На Донеччині ліквідували розвідника «ДНР» на прізвисько «Грунт»
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *