Нестиковки на відео затримання терориста у Луцьку: Геращенко пояснення

Спецназ на БТР застосував світлошумові гранати після затримання луцького терориста Максима Кривоша, щоб «психологічно придушити його волю».

Про це в ефірі 1+1 повідомив заступник глави МВС Антон Геращенко, пояснюючи методику проведення спецоперацій.

«Методика проведення спецоперацій, природно, має свої особливості. Зокрема, не було відомо, не зібрався ця людина підірвати гранату, або ж зробити які-небудь інші дії, тому що під одягом у нього могло бути іншу зброю, яке не видно диванним експертам було б на відстані», – сказав чиновник.

За словами Геращенко, спецназ прибув до автобуса після здачі Кривоша, щоб він «точно не зробив нічого поганого».

«Було прийнято рішення, щоб психологічно придушити волю злочинця через те, щоб були створені постріли, шумові ефекти, щоб була пригнічена його… щоб він точно не зробив нічого поганого», – пояснив заступник міністра.