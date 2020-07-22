Жириновський не тільки відмінний стратег, але і дослідне «тварина політична», а тому (безглузді — ред.) всі коментарі про те, що даремно лідер ЛДПР бився за призначення на Хабаровський край, мовляв, тепер кирдик там і рейтингу партії, і його призначенця Дегтярьову. Очевидно, що ці ходи, прораховуються на раз-два, Жириновський врахував, а ось які цілі він переслідував, давайте розберемося.

1. Жириновський, як досвідчений політтехнолог, знає основний закон заробітку: бери тут і зараз. Обіцянки на майбутнє в більшості випадків так і залишаються обіцянками. Тому він розумів, що, розігруючи «хабаровскую карту», зобов’язаний залишити територію за собою. Навіщо? Думаю, для подальшого торгу з Москвою. Так, ЛДПР ослабне, Дегтярьова не візьмуть, протест продовжиться, але хто буде оператором переговорів? Трутнєв? Кирієнко? З апаратної точки зору Жириновський перехопив тут головне — особистий контакт з Путіним по розрулюванню ситуації. І, на відміну від блоку УВП, Жириновський нічим не ризикує, адже протест не його породження і не його робота, він береться вирішувати проблему, так як з цим не впоралися регіональні і політичні куратори.

2. Апаратна перемога Жириновського означає поразку його суперників, в особі того ж повпредства в ДВФО і політичних кураторів, які в останні роки намагалися якщо не злити, то послабити партії «великої четвірки». Хабаровський протест показав, що старі партії — це реальна політична сила, на відміну від плодимых симулякрів.

3. Найголовніше — протест, що з ним робити? Жириновський цілком може відновити статус-кво, сформулювавши населення за якісь політичні вимоги. Повернути Фургала не можна, а от зробити суд більш відкритим, перестати пресувати його, дати обіцянку продовжити проведену ним (Фургалом — ред.) політику, із збереженням команди — цілком можна. Зараз всі мислять в логіці, що якщо одна із сторін піде на поступки, то вона покаже слабкість. А це не так: ламати протест через коліно вже не вийде, треба якось домовлятися і вибудовувати комунікацію з людьми, а не намагатися їм пояснити, що вони всі куплені і захищають вбивцю.

4. У будь-якому випадку, впорається з регіоном Дегтярьов чи ні — не так важливо. Головне для Жириновського — виграти час. По-перше, в країні стрімко змінюється ситуація, інакше б і самі протести не виникли. Тому гра в будь-який момент може отримати несподіване продовження у вигляді нових протестів або якихось інших форм їх ескалації. По-друге, на кону і ЕДГ-2020, де ЛДПР може збільшити свою присутність в регіональних законодавчих зборах і гордумах, а може навіть пару нових Фургалов обрати.

5. Коли рекордний в Хабаровському краї рейтинг ЛДПР впаде хоча б до 20%, а Дегтярьов остаточно дискредитує своє призначення і хабаровчане (за задумом авторів цього сценарію) запросять місцевого господарника начебто Кожем’яко, ЛДПР знову зможе зняти свій профіт. Здати регіон — це теж гра, яка буде вестися вже в інших умовах 2021 року, а значить і ставки можуть зрости. Очікувати, що ЛДПР втече з краю з поджатым хвостом, нерозумно. Жириновський в будь-який момент може знову пригрозити революцією, вимагати звільнення Фургала (до речі, подивимося, як пройде суд над ним), тим самим гойднувши рейтинг вгору.

У будь-якому випадку це гра ЛДПР.

Але є ще і реально народний протест. І що робити з ним, поки ніхто не знає.