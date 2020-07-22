Суд дозволив будувати 80-метрову висотку на Печерську, де діє обмеження в 27 метрів

Окружний адміністративний суд Києва визнав протиправним і скасував обмеження по висоті для житлового будинку по вул. Московської 43/11 (літера «А») у Печерському районі, встановлені вихідними даними на будівництво.

Про це “ОЛІГАРХ” дізнався з повідомлення “Наших грошей” з посиланням на рішення ОАСК (суддя Патратій О. В.) від 17 липня.

Так, суд скасував пункт 1 містобудівних умов і обмежень, виданих ТОВ «Будинвестиции» для проектування багатоквартирного житлового будинку по вул. Московська, 43/11 (літера «А») в частині, де йдеться: «26,5> h> 13.5 м».

Таке обмеження по висоті (не вище 27 м) для ділянок і об’єктів, розташованих в Центральній планувальній зоні, встановлені Генпланом р. Київ. Втім, ОАСК погодився з доводами забудовників і зазначив у своєму рішенні про відсутність правових підстав вважати, що ділянка на перетині вул. Московської і Цитадельної у Печерському районі знаходиться в Центральній планувальній зоні Києва, у зв’язку з чим у забудовника відсутній обов’язок дотримуватися обмеження в частині граничної висоти будівель.У рішенні зазначено, що висота майбутнього житлового будинку по вул. Московська, 43/11 (літера «А») складе 80 м – 23 поверхи.

Власником ТОВ «Будинвестиции» значиться Наталія Антоненко, керівник – Наталія Герасименко. У 202-2018 рр засновниками фірми були Белізький компанії «Альвия Лімітед» і «долен Лімітед».