В Італії створюють партію “Italexit” для виходу країни з ЄС

Відомий італійський сенатор збирається запустити політичний рух з місією вивести Італію з Європейського союзу, прагнучи отримати вигоду з антибрюссельських настроїв.

Про це повідомляє “Європейська правда” з посиланням на Reuters.

Джанлуїджі Парагоне, колишній тележурналіст, зустрівся з архітектором Brexit Найджелом Фараджем в Лондоні в понеділок, перш ніж оголосити про офіційне народження своєї партії “Italexit” пізніше на цьому тижню.

“Ми більше не можемо бути шантажовані країнами, які ображають великий престиж Італії”, – сказавши Парагоне, додавши, що тільки” дійсно суверенна держава”, така як Британія, може впоратися з економічною кризою, спровокованою пандемією.

Парагоне залишив анти-істеблішментський “Рух 5 зірок” незабаром після того, як минулого року він сформував уряд з проєвропейською Демократичною партією.

Нинішні наміри Парагоне виглядають сумнівно, оскільки у вівторок ЄС досяг угоди про запуск Фонду економічного відновлення вартістю 750 мільярдів євро, що, за словами прихильників блоку, свідчить про його згуртованість і спільне бачення.