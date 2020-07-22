Активіст Ільгов розповів, що Ярославський почав вирішувати проблеми методами в дусі 90-х

Директор Всеукраїнської антикорупційної палати Андрій Ільгов розповів, хто допомагає «відстоювати» скандальне будівництво мером Харкова Геннадієм Кернесом і бізнесменом Олександром Ярославським дороги через територію торгового центру «Барабашово».

«Ну, що? Розкрилися? Скандальне будівництво Кернесом і Ярославським дороги по долях людей, виявляється, «обслуговують» дуже відомі особистості, безпосередньо пов’язані c бандитськими розборками. Виходить, Ярославський, ще вчора показово успішний бізнесмен зі світовим ім’ям, своїми методами виріс з 90-x, нітрохи не відрізняється від звичайних гопників. Різниця лише в апетитах.

Інтереси і Гени, і Владиленовича не викликають ніякого сумніву. Гена хоче «Барабашово». Ну, і розправиться c конкурентом за мерських виборів Фельдманом. А Ярославському пообіцяли щедро оплатити підтримку – його структури виграли тендер майже на 100 «лямів». Адольфович – у своєму репертуарі: платити co своїх не став, обмежився бюджетними.

Але партнери вважають, що без «міцних хлопців» обійтися не зможуть. То збентежило серйозний опір харків’ян і підприємців «Барабашово», то просто згадалися 90-e… Вирішили покликати перевірених», — написав Ільгов в Facebook.

Далі, активіст опублікував фото якогось Євгена Марущака c поясненням:

«Знайомтеся: Євген Марущак. Деякі знають його як учасника регбійного руху. Хтось скаже, що бачив його охоронцем в «Націоналі», a інші дізнаються в ньому головного фітнес-тренера того ж «Націоналя». Головне, Євген Марущак нерозривно пов’язаний і з Геннадієм Кернесом, і з Олександром Ярославським – обома можливими «натхненниками» вчорашніх нападів на активістів екологічного наметового містечка».

Нагадаємо, харківські активісти протестують проти будівництва дороги через територію торгового центру «Барабашово».

Люди вимагають провести громадські слухання та екологічну експертизу, а також експертизу урбаністів. Вони вважають, що дорога не вирішить транспортну проблему в Харкові.

В тему: Олександр Фельдман: экоаферист і зооконтрабандист

ДОСЬЄ: Олександр Ярославський: три шлюбу харківського «короля»

Геннадій Кернес. Темні сторінки минулого харківського мера

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Активіст Ільгов розповів, що Ярославський почав вирішувати проблеми методами в дусі 90-х оновлено: 22 липня, 2020 автором: Redactor