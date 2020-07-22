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Півсотні нардепів від «ОПЗЖ» та «Слуги народу» в КС оскаржують конституційність створення НАБУ

22.07.2020

21 липня півсотні народних депутатів звернулися до Конституційного суду для оскарження конституційності створення НАБУ.

Про це повідомляє прес-служба КС України.

«До Конституційного суду надійшло конституційне подання щодо відповідності Конституції України окремих положень закону «Про Національне антикорупційне бюро України», — йдеться в повідомленні.

Позивач вважає, що положення закону не відповідають кільком статтям Конституції. Наразі подання знаходиться на розгляді суду».

Під зверненням поставили підписи народні депутати з партії «ОПЗЖ» та кілька їхніх колег з партії «Слуга народу» з групи олігарха Ігоря Коломойського.

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