Півсотні нардепів від «ОПЗЖ» та «Слуги народу» в КС оскаржують конституційність створення НАБУ

21 липня півсотні народних депутатів звернулися до Конституційного суду для оскарження конституційності створення НАБУ.

Про це повідомляє прес-служба КС України.

«До Конституційного суду надійшло конституційне подання щодо відповідності Конституції України окремих положень закону «Про Національне антикорупційне бюро України», — йдеться в повідомленні.

Позивач вважає, що положення закону не відповідають кільком статтям Конституції. Наразі подання знаходиться на розгляді суду».

Під зверненням поставили підписи народні депутати з партії «ОПЗЖ» та кілька їхніх колег з партії «Слуга народу» з групи олігарха Ігоря Коломойського.