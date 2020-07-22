Бардак: тотальна імпотенція, некомпетентність і профнепридатність

Вчора. Проїжджаючи близько 18.00 повз Батьківщини Мати я встав в пробку.

Величезне Дерево впало прямо на проезжу частина, перегородив рух і розчавило легкову машину.

Повертаючись по цій же дорозі через 6 годин — опівночі, я був в шоці — Дерево продовжувало лежати перегородивши проїжджу частину.

Навколо нікого — ані комунальників, ані запобіжних огороджень.

В Києві.

На Печерську.

На центральній вулиці.

В кілометрі від урядового кварталу 6 годин не можуть прибрати з проїжджої частини звичайне повалене Дерево.

У Одесі.

Держава не в змозі 8 місяців прибрати затонулий танкер.

У Луцьку.

Група захоплення на БТР приїжджає звільняти заручників через 2 хвилини після того як єдиний терорист здався і його вивели в наручниках.

По всій Україні.

Бардак з карантином, бардак із заборонами, бардак з імплементацією та виконанням прийнятих рішень.

У всьому і по всій вертикалі.

Якась тотальна імпотенція, некомпетентність і профнепридатність.

Х*й знає хто керує нами х*й знає як.