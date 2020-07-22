Бардак: тотальна імпотенція, некомпетентність і профнепридатність

Вчора. Проїжджаючи близько 18.00 повз Батьківщини Мати я встав в пробку.
Величезне Дерево впало прямо на проезжу частина, перегородив рух і розчавило легкову машину.
Повертаючись по цій же дорозі через 6 годин — опівночі, я був в шоці — Дерево продовжувало лежати перегородивши проїжджу частину.
Навколо нікого — ані комунальників, ані запобіжних огороджень.
В Києві.
На Печерську.
На центральній вулиці.
В кілометрі від урядового кварталу 6 годин не можуть прибрати з проїжджої частини звичайне повалене Дерево.
У Одесі.
Держава не в змозі 8 місяців прибрати затонулий танкер.
У Луцьку.
Група захоплення на БТР приїжджає звільняти заручників через 2 хвилини після того як єдиний терорист здався і його вивели в наручниках.
По всій Україні.
Бардак з карантином, бардак із заборонами, бардак з імплементацією та виконанням прийнятих рішень.
У всьому і по всій вертикалі.
Якась тотальна імпотенція, некомпетентність і профнепридатність.
Х*й знає хто керує нами х*й знає як.