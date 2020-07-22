Президентські вибори 2018 року і приголомшуючий успіх Володимира Путіна. Травневі Укази і 13 нацпроектів з фінішем в 2024 році. Уряд копитом б’є в очікуванні старту. Народ з ентузіазмом приготувався до підвищення споживання. Загалом, все як ми любимо: «Наші цілі ясні, завдання визначені! За роботу, товариші!»

А ніяк! Уряд рве посторонки, а віз народногосподарська поганенько, ледве-ледве котиться. Стабільність і позитивність економічного зростання радує Володимира Володимировича, а швидкість засмучує. З такою швидкістю не тільки на заповітну п’яту сходинку серед передових економік світу не заскочишь, а можеш і на восьму зісковзнути. Ривок, ривок потрібен! Ривок і прорив! Але щось весь час тримало…

Потім COVID-19 нагрянув. Не до прориву. Який прорив, якщо неясно, скільки взагалі в живих з цієї пандемії вийде? Але, начебто, пронесло, малими втратами обійшлися. Треба знову в прорив. Однак, як кажуть, в одну річку двічі не обмочишься. Для нового натхнення потрібні нові цілі. Їх Володимир Путін і визначив сьогодні в 11 годин 25 хвилин своїм Указом від 21 липня 2020 року.

Цілей встановлено п’ять. І це розумно. Взяти, приміром, людини. Якщо перед ним поставити одну мету, погляд зосереджується на одній точці, очі до перенісся зводяться і він впадає в ступор. А якщо багато цілей, як в минулий раз — 13 нацпроектів, — то очі розбігаються і він у розгубленості не знає, до якої з цілей йти, так і топчеться на місці в нерішучості. А п’ять — в самий раз!

Розумники можуть заперечити, а чому це перед цифрою 13 очі розбіжаться, а при цифрі 5 не розбіжаться? Логічно, тому Володимир Путін в Указі і переніс досягнення цілей з 2024 року на 2030 рік! Тому що, коли кілька точок відсувається від очей на достатню відстань, то погляд концентрується на них як на єдиній. Не дарма ж кажуть, що велике бачиться на відстані.

Так, і цю п’яту сходинку серед лідерів світової економіки Володимир Путін викинув з цілей. Не хлопчик вже, щоб по сходинках стрибати.