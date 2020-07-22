Росію витісняють з газового ринку Європи

Отже, уряд Ізраїлю погодило з європейськими партнерами план прокладання по дну Середземного моря газопроводу EastMed, який зв’яже південь Європи з родовищами на ізраїльському і кіпрському шельфі.

Це дозволить Ізраїлю здійснювати в країни ЄС поставки газу обсягом 10 млрд кубометрів на рік, з можливістю збільшення пропускної потужності в 2 рази.

Запуск газопроводу заплановано на 2025-2026.

Власне, новина з одного боку позитивна, в плані витіснення російського природного газу з ринку ЄС, а з іншого, їй можуть з легкістю парирувати цілою купою аргументів.

Наприклад, чому недоброзичливці російського газу радіють, адже запуск нового газопроводу планується здійснити лише через 5 або навіть 6 років? Особливо розумні і дотепні адепти “Газпрому” і зовсім відзначать, що нинішнє падіння цін на газ та обсягів експорту пов’язано, в першу чергу, з двома поспіль теплими зимами в Європі, у зв’язку, з чим ПСГ переповнені і потреби у “блакитному золоті” немає. Але хто гарантує, що зима 2020-2021 не стане лютої і потреба не зросте двічі або навіть тричі?

Все це правильні доводи і вони мають право на існування, але, варто відзначити кілька моментів, які цілком і повністю нівелюють спроби адептів «Газпрому» хоч якось зберегти присутність духу і віру в світле майбутнє монополії.

Коли я кілька років тому писав про те, що США розгорнули небачену експансію СПГ на європейському газовому ринку і перші, навіть незначні, пробні поставки починали надходити з-за океану, все ті ж адепти «Газпрому» насміхалися над першими обсягами, порівнюючи їх з сотнями мільярдів кубічних метрів газу, що йдуть з РФ в ЄС. Але вже сьогодні «Газпром» бачить в СПГ США реального конкурента, який не тільки в перспективі витіснити Росію з Європи, але це вже фактично зробив у Польщі.

Газопровід TANAP з Азербайджану через Туреччину до ЄС ще пару років тому викликав аналогічну гомерическую реакцію у захисників «Газпрому». Адже й справді, чим може загрожувати Росії ця труба, обсягом щорічних поставок 16 млрд м?. Але, за вікном 2020-й рік, а Росія втратила левову частку турецького газового ринку, а в Баку обговорюють збільшити обсяг річних поставок за TANAP вдвічі!

При цьому, в той час як інші газові трубопроводи тягнуться до Європи, успішно прокладаються, запускаються і починають поставки, сама ж Росія не може толком розібратися зі своїми трубами. «Північний потік-2» можна вважати замороженим на десятиліття. «Турецький потік» можна вважати безперспективним.

У підсумку, можливо зима 2020-2021 буде дуже холодною, і російський газ знову буде затребуваний. Але за той період, коли він був витіснений з європейського ринку конкурентами, що пропонують «блакитне золото» за більш низькими цінами, відновити колишній плацдарм для Москви не представиться можливим. І ці дві теплі зими позбавили Росію наостанок заробити зайвий мільярд-другий доларів. Але, що буде якщо зима 2020-2021 виявиться такою ж теплою, як і дві попередні?