Слідами Росії: «Слуги народу» внесли законопроект про відповідальність за пропаганду гомосексуалізму

Народні депутати від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу та Олена Лис внесли у Верховну Раду законопроект, який вводить адміністративну відповідальність за «пропаганду гомосексуалізму та трансгендеризма».

Інформація про це опублікована на сайті парламенту.

Проект №3917 був зареєстрований в парламенті 22 липня, проте його текст поки що не оприлюднено. А тому незрозуміло, що саме автори мають на увазі під «пропагандою» і пропонують за неї карати.

Обидва ініціатора закону — мажоритарники з Чернівецької області. Мазурашу — спортивний журналіст, а Лис — колишня вчителька початкових класів.

У прес-службі ЛГБТ-центру «Наш світ» розкритикували ініціативу «слуг народу», назвавши її підтримкою російської політики і готовністю стати на прапори руху за «традиційні цінності».

«Гіпотетичне прийняття такого закону в Україні відразу поставить хрест на євроінтеграції і зробить нашу державу ізгоєм в сучасному вільному світі… Керівництву «Слуги народу» варто було б звернути увагу на законодавчі ініціативи їх нардепів, які грубо суперечать декларованим принципам цієї партії», – сказано в заяві.