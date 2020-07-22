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У США заарештували співробітника Starbucks, який плював поліцейським в каву

22.07.2020

Правоохоронці американського міста Нью-Джерсі затримали співробітника кав’ярні Starbucks, тому що він плював у напої поліцейських. Про це передає CNN.

Поліція отримала скаргу, що 21-річний Кевін Трехо плює в чашки з кавою, які призначаються поліцейським. Розслідування підтвердило ці факти.

Starbucks назвала поведінку співробітника «ганебним» і заявила про проведене розслідування. В результаті Трехо був звільнений. Також компанія вибачилася перед правоохоронцями.

Бариста звинувачується в створенні загрози організму представника органу правопорядку.

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