Ще один в’язень Кремля: історика Юрія Дмитрієва в РФ засудили до трьох з половиною років колонії

Суд у російському регіоні Карелія 22 липня визнав історика і правозахисника, дослідника розправ сталінського режиму в урочищі Сандармох Юрія Дмитрієва винним і визначив йому покарання у вигляді трьох з половиною років колонії.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Дмитрієва судили за звинуваченням у діях сексуального характеру стосовно прийомної дочки.

Раніше в цьому місяці прокуратура попросила суд призначити Дмитрієву покарання у вигляді 15 років ув’язнення.

Сам Дмитрієв і його прихильники кажуть, що справа сфабрикована. Воно тягнеться з 2016 року, коли історика заарештували за звинуваченням у дитячій порнографії на підставі фотографій його дочки, які силовики знайшли на його комп’ютері. Дмитрієв наполягає, що зображення не були порнографічними, а робилися на прохання соціальних працівників для контролю розвитку дитини.

Однодумці Дмитрієва заявляють, що звинувачення проти нього висунуті через дослідження історичних фактів, які ускладнюють реалізацію політики Кремля за радянським минулим.

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch 21 липня висловила стурбованість переслідуванням історика. «Обставини, пов’язані з кримінальними звинуваченнями проти Дмитрієва, свідчать про те, що ці звинувачення є неправдивими і є розплатою за його правозахисну діяльність», – йдеться в повідомленні Human Rights Watch.