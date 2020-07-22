Ілон Маск розповів про «плюси» чипування людей

У чіпування є переваги. Так вважає генеральний директор Tesla Ілон Маск, його заяву опубліковано в Twitter-акаунті LADbible .

За словами Маска, за допомогою цієї технології можна буде контролювати вироблення різних гормонів, наприклад, окситоцину і серотоніну, знижуючи рівень стресу у людей. Також чіп дозволить слухати музику, яка буде направлятися прямо в мозок.

Раніше Маск заявляв, що його компанія Neuralink готова найближчим часом впровадити чіп в мозок людини. Робота по створенню імпланта вже йде, її планується закінчити протягом року. Імплант буде встановлюватися під кістки черепа, з’єднуватися з мозком за допомогою електродів і виконувати функції людського органу. Презентація компанії запланована на 28 серпня.