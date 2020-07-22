Дивацтва і непонятки в Луцьку. Чому звільнення заручників схоже на інсценізацію

Історія з терористом Кривошем викликає багато питань.

Весь день, 21 липня, Україна стежила за епопеєю з луцьким терористом, який захопив автобус з 13 заручниками. У підсумку, терорист здався, але питання до цієї пригоди залишилися.

Луцький терорист прикував до себе увагу всієї країни. Злочинець більше 10 годин утримував 13 осіб в центрі міста, але, в підсумку, здався. Кажуть, що цьому посприяв розмова терориста з президентом Володимиром Зеленським. Глава держави навіть виконав одну з вимог терориста. За що частина суспільства його різко розкритикувала, інші кажуть, що Зеленський навпаки проявив людяність.

Але питань до інциденту все одно маса. Корреспондент.net зібрав їх в одному місці.

Показовий захоплення

В мережі опублікували відео з затриманням терориста. На ньому видно, як терорист спочатку виходить з автобуса і піднімає руки. Довгий час він чекає, поки до нього підійде заступник Нацполиции Коваль, медик і співробітник спецслужби. Терориста затримують, відводять убік і починають виводити заручників.

А далі через півтори хвилини до автобуса під’їжджає БТР під вибухи шумової гранати і починається штурм. Навіщо? Що штурмують? Для чого використовували світлошумову гранату і БТР? Поки що так ніхто і не пояснив.

Як автобус опинився в центрі Луцька?

Диспетчер луцької автостанції № 1 повідомив, що автобус Красниловка-Берестечко, який захопив терорист, вирушив з автостанції в 9:05 з двома пасажирами.

Про захоплення автобуса стало відомо в 9:36, коли поліція повідомила про це в журналістському чаті і надавши за кілька хвилин після того відеокоментар начальника поліції у Волинській області Юрія Крошка.

Приблизно в 9:30 автобус був вже в центрі міста на Театральній площі, тому незрозуміло, як швидко вдалося поліції зняти відеокоментар і відправити його журналістам.

У неофіційному коментарі з власних джерел виданню «Волинь Online» повідомили, що автобус пригнали в центр з вулиці Володимирської. Зауважимо, що автобус туди не міг їхати ні за маршрутом, ні за часом.

Як дізналися про теракт?

У поліції прокоментували, що про захоплення заручників зловмисник повідомив у Twitter. Його аккаунт був створений тільки в липні, і станом на ранок 21 липня у нього майже не було передплатників. Також зовсім недавно Кривош створив канал на Youtube.

Виходить, що поліція моніторила зовсім непопулярний аккаунт в Twitter?