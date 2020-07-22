Співробітник СБУ в костюмі медика шукав у терориста Кривоша пульт від бомби

У спецслужбі пояснили, чому зволікали із звільненням заручників.

Правоохоронці під час операції зі звільнення заручників із захопленого автобуса в Луцьку перевіряли, чи немає загрози для людей, що знаходяться в автобусі. Про це в ході брифінгу повідомив начальник Управління СБУ у Волинській області Павло Данюков, передає Цензор.

«Вівся переговорний процес, який залишився поза камер. Відео, яке публікувалося в інтернеті, було обмежене тільки автобусом і терористом, ви не бачили, як на відстані з ним велися переговори. У нас були підозри, що в автобусі залишилося вибуховий пристрій. Він так і залишив згідно з нашими домовленостями сумку з вызрывным пристроєм. Ми повинні були переконатися, що у нього немає дистанційного керування цим пристроєм, тому що заручники залишилися в автобусі. Йому давали вказівки — підняти руки, опустити рук, обернутися, постояти, подивитися. Ми сканували місцевість пристроями виявлення небезпеки для заручників. Тільки після цього до нього підійшли співробітники поліції і СБУ. Заступник голови Нацполиции Євген Коваль підійшов до нього в жовтій желетке і в медодягуі був співробітник СБУ, для того, щоб уникнути можливих жертв серед заручників, що залишилися в автобусі. Тому ця затримка була викликана професійною необхідністю, а не тому, що це був театр і хтось чекав», — підкреслив Данюков.

За його словами, потрібно було перекрити автобус від можливих посягань з іншого боку, тому що було невідомо, чи є у нього спільники.

Як раніше повідомляв CRiME, вчора, 21 липня, Кривош протягом 12 годин утримував заручників в автобусі в центрі Луцька. Звільнити заручників вдалося ввечері, ніхто не постраждав.

Сам терорист здався після того, як президент Володимир Зеленський виконав його вимогу — опублікував відео з закликом дивитися фільм «Земляни».