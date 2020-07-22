На ліквідацію наслідків повеней виділили 2 млрд гривень

Президент Володимир Зеленський підписав зміни в закон «Про державний бюджет». Документ збільшує резервний фонд на непередбачені витрати на 2 млрд гривень.

Так, на ліквідацію наслідків повеней на заході України направлять 2 млрд гривень.

«Закон збільшує на 2 млрд грн резервний фонд, сформований у державному Бюджеті для здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені при складанні проекту бюджету», — йдеться в повідомленні прес-служби Офісу президента.

Таким чином, документ регулює питання фінансового забезпечення заходів з подолання наслідків повені у західних областях України, а також заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій.