Поліцейський вимагав $5,5 тисяч за закриття кримінальної справи

Правоохоронці затримали інспектора відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності Головного управління Нацполиции у Вінницькій області під час отримання 5,5 тисяч доларів хабара.

За даними слідства, поліцейський був у змові з іншим правоохоронцем. Він вимагав та отримав гроші за вирішення питання про закриття кримінального провадження щодо незаконного позбавлення волі людини.

Інспектор поліції був затриманий після передачі коштів. Хабарнику повідомили про підозру за статтями про види співучасників та одержанні хабара (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368), до суду направлено клопотання про обрання запобіжного заходу.

Зараз перевіряється причетність інших співробітників ГУ Нацполиции у Вінницькій області до вчинення зазначеного злочину.