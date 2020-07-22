Екс-начальнику поліції Одеської області оголосили нову підозру

Національне антикорупційне бюро України вручило новий підозра екс-начальнику поліції Одеській області Дмитра Головіна. Про це повідомляється на сайті відомства.

Зазначено, що Головіна, який очолював поліцію Одеської області з вересня 2016 року по квітень 2019 року, його колишньому заступнику і двом бізнесменам повідомили про завершення розслідування фактів розкрадання великої партії тютюнових виробів, раніше вилучених з незаконного обігу.

«20 липня стороні захисту відкрили матеріали для ознайомлення перед направленням обвинувального акта до суду», – йдеться в повідомленні.

Крім того, на цьому тижні колишньому керівництву поліції вручили оновлені підозри в недостовірний декларування (ст. 366-1 КК України). За даними слідства, Головін не задекларував в 2018 році право користування і розпорядження квартирою в Києві загальною площею понад 100 квадратних метрів і не вніс відомості про право власності дружини на цінні папери вартістю близько 1 млн гривень.

Також його колишній перший заступник не вніс до декларації дані про нерухомість.