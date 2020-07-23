Смерть волонтера Кучапина: Друзі розповіли про загрози і мотив вбивства

Друзі покійного голови громадської організації «Будинок милосердя Київ» Олексія Кучапина не вірять у природні причини його смерті.

Так, фотограф Олександр Чекменьов у Facebook висловив упевненість, що Кучапин був убитий.

«У Олексія 2 тижні тому народилася дочка і це був глибоко віруюча людина, яких рідко зустрінеш у житті. Я працював з ним майже три роки, людина честі і непохитної віри в Господа, зрадити якого він не міг. Зараз справу закриють, спишуть на «природну смерть», їм так простіше. У мене немає сумнівів, що його вбили», – написав він.

Аналогічної позиції дотримується і протоієрей Захарій Керстюк, який пов’язав смерть Кучапина з помстою «вокзальних» поліцейських за допомогу бездомним.

«На наше запитання, що такого в тому, що ми годуємо бездомних, вони часто відповідали, що бездомні бачать в нас надію, і неохоче виконують їх «накази» жебракувати по метро/електричок і т. д.» – написав він.

Він додав, що правоохоронці виганяли з вокзалу саме волонтерів, а не бездомних.

«Кожен день, кожне годування знедолених супроводжувалося психологічним, моральним і фізичним знущанням щодо волонтерів, які приходили погодувати голодуючих людей», – написав він.

Протоієрей згадав випадок, коли особисто до нього підійшов поліцейський з погрозами.

«Він сказав, що якщо ми не перестанемо ходити на вокзал, то він зробить так, що до мене зі спини підійде бездомний, заріже мене ножем, а вони подадуть суспільству це побутовий конфлікт, мовляв я відмовив йому в допомозі – і той помстився», – зазначив Керстюк.

Церковнослужитель додав, що загрози волонтерам припинилися тільки після втручання в ситуацію заступник міністра внутрішніх справ Антона Геращенка.