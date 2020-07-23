Захоплення заручників у Луцьку: Геращенко розповів, звідки з’явилася інформація про психічних хворобах Максима Поганого

Правоохоронці спеціально поширили інформацію про психічних захворюваннях Максима Поганого (Кривоша), захопив автобус в Луцьку, щоб вивести терориста з себе.

Про це заявив заступник міністра МВС Антон Геращенко в ефірі «Радіо Свобода«. Про те, що зловмисник «перебував на психіатричному лікуванні», під час інциденту повідомляв Telegram-канал Департаменту карного розшуку Національної поліції.

«Мої заяви про те, що він не дає води людям, які розтиражували ЗМІ, за що я всім вдячний, призвели до того, що терорист читав постійно інтернет. Він побачив повідомлення, що він веде себе, як звір, дозволив передати воду і встановив персональний контакт з першим заступником голови Національної поліції Ковалем», – додав Геращенко.

Він зазначив, що висновок про психічне здоров’я затриманого дадуть судові експерти.

«Я вважаю, що ця людина не є нормальним – нормальні люди не захоплюють заручників», – сказав заступник міністра внутрішніх справ.