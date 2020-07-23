Дитина з скарбничкою рвався викуповувати маму і тата: заручники з Луцька розповіли про 13-годинному полон

Максим Поганий (Кривош) дав заспокійливе 68-річну пасажирку автобуса, яка рознервувалася після того, як терорист дістав зброю і наказав водієві їхати в центр Луцька.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН. Журналісти поспілкувалися з деякими пасажирами, утримуваними в автобусі 13 годин, а також їх родичами.

Пізніше саме ця жінка разом із вагітною і хлопчиком-підлітком першою залишила автобус.

Відзначається, що спершу люди не звернули увагу на чоловіка з рюкзаком і великою сумкою. Деякі з-за одягу Кривоша прийняли його за рибака.

Василь, донька і зять якого перебували в захопленому автобусі, розповів, що як раз говорив з дочкою за телефон, як раптом почалися постріли. Він також чув вибух.

Чоловік зізнався, що від внучки намагалися приховати те, що відбувається, проте дівчинка до вечора все ж дізналася, що в автобусі її мама і тато.

«Внучка в будинку плакала, тому що все це почула, знала. І вона, прямо кажучи, не плакала, а верещала, і взяла скарбничку, і каже: «Ось у мене є гроші, підемо викуповувати маму, тата», – розповів Василь.

За його словами, тепер у доньки страх перед автобусами. Вона каже, що більше в маршрутки з переповненим салоном не сяде. Василь додав, що у його дочки хворе серце.

«Дружина сказала: «Вперед, хоч під танки, без нього не повертайся», – розповів інший чоловік, син якого був у заручниках.

Інший з врятованих зазначив, що це повинна була бути звичайна поїздка. Терорист зайшов в салон останнім.

«У такий накидці, рибальського шапці. Ніхто не звернув уваги. Думали, що то рибалка якийсь, тому що вони там часто їздять на рибу», – згадав звільнений заручник.