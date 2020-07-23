Історичного шансу Путіна завадила злидні населення

Зникнення грошей, робочі бунти, сексуально-революційний скандал та інші події тижня

Мій кіт виявив на сході країни світло і жарко разгорающуюся зорю нового дня. І почав абсолютно аполітичне і голосно її вітати. Довелося виконувати його вимоги — життя ж не дасть, і пропагандистськими гаслами про необхідність стабільно полежати, а потім, мовляв, все буде добре, його не проведеш.

Власне, зоря на сході — це і є головна подія минулого тижня. Хоча країна велика, було багато чого цікавого: зникнення грошей, робочі бунти, сексуально-революційний скандал і навіть один історичний шанс.

Про історичний шанс сказав на початку тижня Володимир Володимирович Путін: «У нас є історичний шанс: в найближчі терміни, абсолютно зрозумілі, може бути, вперше за всю історію Росії вирішити, кардинально вирішити житлове питання».

Батьки пам’ятають шанс Хрущова, я пам’ятаю горбачовські обіцянки окремої квартири кожної сім’ї до 2000 року; ще пам’ятаю затверджену в 2008 році «Стратегію-2020», за якою зараз має припадати близько 100 кв. м на середньостатистичну сім’ю. По дрібниці подібних обіцянок не пригадаєш. Ну і ось знову історичний шанс.

Тут варіанти два, і обидва фантастичні. Найпростіше — скоротити кількість населення до кількості квартир. Варіант другий, більш приємний, — демонтаж діючої економічної моделі. Повний і тотальний демонтаж. Місцями підправити не вийде. Тому що змусити одну окремо взяту будівельну галузь працювати чесно, коли всі інші кругом шахраї, не вийде, навіть якщо ти тричі Путін.

Але це, повторюся, фантастика. А в цілому всі розмови про держпідтримку, про зниження ставки по іпотеці, нарощування обсягів та зменшення собівартості закінчуються там, де починаються цифри Росстату про доходи населення. Які зараз впали так, як не було аж з 1999 року. Історичного шансу Путіна заважає злидні населення.

Куди в Росії зникають гроші — це загадка, за розгадку якої покладається як мінімум Нобелівська премія по економіці. Простий приклад. В середині квітня «Норнікель» повідомив, що виділив 10,5 млрд рублів на боротьбу з коронавірусом. Через три місяці минулого тижня мер Норильська поскаржився, що місту не вистачає коштів на боротьбу з інфекцією. А адже Норильськ і «Норнікель» — це навіть не синоніми, це просто одне ціле. І все одно гроші ведуть себе як кіт Шредінгера. (Так що, може, Нобелівку з фізики давати?)

А вже по дрібниці-то гроші пропадають легко, як колечко в дірявому кишені. Чомусь, правда, тільки у робітничого класу і ті гроші, які на зарплату покладені. Близько сотні робітників, що залишилися без виплат, збунтувалися в «Шереметьєво» (прокуратура приїжджала розбиратися), з півтисячі роботяг влаштували «бунт» у Пітері на будівництві «Лахта-центру»… І таких прикладів на тижні — з десяток точно. Як же так? Адже банкам ж держава виділила гроші на пільгові кредити підприємцям, спеціально для виплати зарплат? Так, принаймні, по телевізору говорять.

Між тим російські медики, надивившись по телевізору, як їх чудово підтримують і забезпечують всім необхідним, зрозуміли, що діватися нікуди. І почали створювати свої незалежні профспілки. За час пандемії в такі профспілки вступило понад 4,5 тисячі медичних працівників. El pueblo unido…

Це гасло, добре знайомий радянським дітям, вже тиждень розноситься над Хабаровському. Разом зі скандуванням «Свободу Фургалу!». Відставний генерал ФСБ Олександр Михайлов ще на початку тижня сказав мені: невідомо, чим все це закінчиться. Не дай бог, почнуть застосовувати силу — може полихнуть по країні. Тому на вирішення проблеми були кинуті добірні пропагандистські війська, аж до «державницьких» телеграм-каналів. Але «не заходить» народу працює в Москві схема, що мітинги куплені, що це все — розгойдування нашої спільної човни наймитами Заходу. Люди виходили, так і виходять вже восьмий день. Причому в ці вихідні протест був навіть більш масовим, ніж у перші дні. Та ще й географія розширилася — приєднався Владивосток і Комсомольськ-на-Амурі. Навіть у Новосибірську (хоча здавалося б) кілька десятків людей вийшли.

Але найцікавіше — схоже, там казка про поганих бояр і доброго царя підходить до кінця. Серед гасел майже немає прохань до Кремля розібратися. Є вимоги поважати вибір народу. А ось рецепту, як це усунути, у влади немає. Старі методи не працюють, нових не придумали. Політологи стверджують, що революції не починаються у провінції. Але Далекий Схід — надто далекий і самостійний. Цілком може вважати Москву провінцією.

У нас тут, у столиці, точно нічого не буде. На тижні молоді опозиціонери показали себе у всій красі. Розповіли про те, як один одного «гвалтували». Виявляється, у них не те що після сексу по п’яній лавочці, а після простого поплескування по попі такі психологічні травми трапляються, що потрібно терміново звільнятися (чи двоє, чи троє звільнилися з ліберальних ЗМІ та інших місць роботи правильних людей) і бігти до психотерапевта. Як вони революцію робити будуть, коли гвинтівка — це свято, і все летить в… самі знаєте куди?

От і дивимось ми з котом на схід.

До речі, пояснити котові, чого він хоче, — неможливо. Виконувати певні вимоги, типу лотка, — можна привчити. Хоча формально я господар, за фактом — він головний. Практично ідеальне, з точки зору кота, державний устрій. Не схоже на наше. У нас — навпаки. Ось ми начебто розумні котів, але нам весь час пояснюють, чого ми хочемо: то Конституції, то арештів, то ось цього от губернатора, а не іншого… Може, мяукаем тихо?