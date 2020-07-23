Настоящая украиночка: Леся Никитюк в колоритном этно-луке позировала в поле

Ведущая устроила яркий фотосет среди стогов сена

Леся Никитюк продолжает изучать живописные и малоизвестные уголки Украины в рамках авторского тревел-шоу Le Маршрутка. Телеведущая не жадничает и делится своими открытиями с поклонниками в сети, показывая интересные места, которые стоит посетить. Сейчас она находится в Карпатах, где также нашлось множество колоритных местечек.

Так, Леся побывала в гостях у бойков – этнической группы украинцев, что живут на западе страны и придерживаются старинных традиций. Теледива примерила и традиционный бойковский наряд – белое платье с вышитыми плечами длиной ниже колена. Этот эффектный этно-лук она дополнила красным поясом на талии и такого же цвета бусами, а также повязала на голову зеленый платок.

Довольная Никитюк устроила колоритную мини-фотосессию прямо в поле среди стогов сена.

“Не спочивать пішла в снопи….А стала сфотографувалась. .. на мені бойківське традиційне вбрання! Бойки – це етнічна група яка мешкає на заході України, славляться своєю традиційною кухнею, діалектом, піснями та танцями! Місцеві жінки варять борщ з пшоном та можуть зупиняти дощ”, – поделилась ведущая.

: rbc.ua