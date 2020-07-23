«Ласкаво просимо в Туркменію»: Держдума скасувала правила виборів, що діяли 30 років

Слідом за конституційною реформою, що дозволяє президенту Володимиру Путіну правити ще 16 років, російська влада поспіхом проводять реформу виборчого законодавства, яка радикально перекроїть механізм виборів, який діяв в країні з 1990х.

У вівторок, 21 липня, Державна дума прийняла в третьому і остаточному читанні законопроект про багатоденному голосуванні на виборах до 2021 року.

Документ, оформлений у вигляді поправок до прийнятого 8 років закону про право партій змінювати своїх представників у виборчкомах, закріпить формат, в якому відбувалося голосування щодо конституційних поправок, і зробить його «новою нормою» на виборах всіх рівнів.

Відповідно до законопроекту, голосувати можна буде до трьох днів, якщо таке рішення прийме виборча комісія, організуюча вибори чи референдум.

Процедура голосування при цьому може проходити поза межами приміщення для голосування», в тому числі на прибудинкових територіях та територіях загального користування».

Закон фактично «скасовує вибори в Росії», вважає політолог Кирило Рогов.

«Багатоденне голосування робить вибори практично неконтрольованими з боку незалежних спостерігачів, це дозволило на голосуванні за поправки здійснити наймасштабніші за всю історію Росії фальсифікації. Тепер це стане «новою нормою», – пише Руденко. – Ласкаво просимо в Туркменії!»

Опитування, проведене ВЦИОМом напередодні липневого референдуму, який у Кремлі назвали «тріумфом» Путіна, показав, що менше половини росіян готові довіряти результатам, подчитанным ЦВК.

Згідно з дослідженням, тільки 42% заявили, що представлені публіці підсумки будуть «достовірними» і «відповідними реальному голосуванню».

Кожен четвертий – 25% – сказав, що результатами довіряти «не слід», і вони не будуть відповідати фактичним волевиявленням.

24% вибрали відповідь, що швидше за все будуть «якісь підтасовки на місцях», які, втім, «не вплинуть не результати в цілому». Ще 8% не змогли відповісти.