Марк Цукерберг перестарався з кількістю крему на обличчі і став мемом, який трохи лякає

Американський програміст і бізнесмен Марк Цукерберг не раз ставав жертвою інтернет-тролів, але після перегляду наступного фото ти зрозумієш, чому засновник Facebook є ідеальною мішенню для генерації смішних мемів.

Так, мережу підкорили кадри, на яких 36-річний підприємець зображений під час катання на дошці для серфінгу. Все б нічого, але чоловік наніс дуже багато сонцезахисного крему, перетворившись на справжнього привида.

Нереально бліде обличчя Цукерберга настільки сильно розсмішило юзерів, що вони почали створювати забавні меми, здатні розсмішити навіть найсерйознішу людину в світі.

Найбільш за все користувачам мережі “зайшла” наступна світлина.

: lux.fm

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