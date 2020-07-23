Джо Байден обвалить ціни на нафту

Світовий ринок нафти, пережив у цьому році падіння попиту на 20% і падіння цін до немислимих мінус 40 доларів за барель, може чекати новий удар після президентських виборів у США.

Кандидат від демократів, 77-річний Джо Байден, який, згідно з опитуваннями, майже на 15% випереджає в гонці Дональда Трампа, націлений на те, щоб повернути США в «ядерна угода» з Іраном і в перспективі зняти з Тегерана економічні санкції.

Якщо Іран буде демонструвати суворе дотримання угоди, що забороняє виробництво збройового урану, США слід знову увійти в угоду, розірване Трампом, писав Байден раніше у статті для Foreign Affairs.

Угоду, яка розморозила іранські валютні резерви і відкрила іранської нафти дорогу на світовий ринок, на думку Байдена, слід розширити і зміцнити за допомогою дипломатії і союзників» – і саме це найбільш вірний спосіб «зупинити дестабілізуючу активність» Ісламської республіки.

У разі перемоги на листопадових виборах Байден з великою ймовірністю зменшить або скасує антиіранські санкції, попереджає старший стратег з сировинних ринків RBC Capital Markets Хелима Крофт.

В результаті до двох мільйонів барелів на день нових поставок можуть хлинути на ринок, який ще не оговтався від наслідків пандемії і, за прогнозами ОПЕК, повернеться до колишнього рівня попиту тільки в кінці 2021 року.

За оцінкою картелю, в цьому році світу буде потрібно на 9 млн барелів на добу менше нафти, ніж в минулому, а в наступному попит залишиться на 2 млн барелів на день нижче докризового.

Нафтові санкції, введені США в 2019 році, обрушили іранську нафтову промисловість: видобуток впала майже вдвічі – з 3,8 до 2 млн барелів на день, а експорт практично обнулилося. Якщо 2018-му Тегеран продавав за кордон по 2 млн барелів щодня, то в цьому році – лише 100-200 тисяч.

Швидко відновити видобуток Іран навряд чи зможе, але поставки збільшити здатний майже моментально. За підрахунками FGE Energy, в танкерах, дрейфуючих у узбережжя, Тегеран накопичила 54 млн барелів, а ще 60 млн – залито в наземні сховища, ємності яких заповнені майже до відмови (на 85%). За даними Міненерго США, Іран володіє 13% світових запасів нафти.

Повернення іранської нафти на ринок – це фактор, який здатний зупинити ралі котирувань, які завдяки ОПЕК+ можуть піднятися до 50-60 доларів за барель у наступному році, говорить Крофт.

При цьому «іранцям теж доведеться постаратися показати, що вони припинили порушення угоди», додає вона.

Поточні оцінки ринків передбачають, що кандидат Байден випередить Трампа на виборах і стане президентом, а демократи отримають контроль в Сенаті і збережуть більшість у Палаті представників, писали на початку липня аналітики Goldman Sachs.

Поточні рівні ймовірності складають 62% для перемоги Байдена, 61% для контролю в Сенаті і 85% – у Палаті представників порівняно 43%, 30% і 61% відповідно в кінці лютого, зазначав Goldman.