За тиждень камери зафіксували понад 200 автомобілів, які перевищували швидкість

Минулого тижня камери автоматичної фіксації зафіксували 203 автомобілі, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу патрульної поліції України.

“Антирекорди порушень швидкісного режиму за минулий тиждень — з 13 до 19 липня. 203 автомобілі, які рухалися зі швидкістю понад 170 км/год, зафіксували камери автоматичної фіксації за минулий тиждень. Найбільшою швидкість була в автомобіля BMW X6, ДНЗ KA283*** — 218 км/год”, – йдеться у повідомленні.

Вказано, що порушника зафіксували камери на трасі М03 Київ — Харків — Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці — 110 км/год.

Зазначається, що найбільшу кількість разів за минулий тиждень швидкісний режим порушував автомобіль Renault Duster з номерним знаком BC969***— 23 рази.

Підпишіться на групу «СВІДОК» у Facebook

Більше актуальних новин дивіться в програмі “Свідок” на телеканалі НТН по буднях – 8.30, 12.30, 16.30, 19.00, 23.15, і щосуботи о 19.00.