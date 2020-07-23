У Чечні з вчителів вимагають “якомога більше коментарів” за Кадирова

У Чечні вчителів шкіл зобов’язали написати коментарі в соціальних мережах в підтримку глави республіки Рамзана Кадирова після введення проти його родини санкцій США, повідомляє “Кавказький вузол”.

ЗМІ посилається на декількох викладачів з різних районів Чечні. Так, за словами вчительки школи в Урус-Мартанівському районі на ім’я Луїза, всі працівники цього навчального закладу отримали від директора посилання на пост Кадирова про санкції з вимогою “написати якомога більше коментарів”, і “чим швидше, тим краще”.

У свою чергу завуч школи в Шалінському районі по імені Яха повідомила, що високопоставлений чиновник з міністерства освіти Чечні дав вказівку директору навчального закладу відзвітувати про кількість коментарів на підтримку Кадирова.

Напередодні Держдепартамент США запровадив проти дружини Рамзана Кадирова і двох його дочок санкції, закривши їм в’їзд у країну з-за “систематичних порушень прав людини в Чечні.

При цьому ще за кілька днів до введення санкцій видання Кавказ.Реалії повідомляло, що співробітників бюджетних організацій Чечні закликали хвалити главу регіону в соцмережах. За інформацією ЗМІ, бюджетники повинні щомісяця надсилати керівництву не менше 10 скріншотів своїх хвалебних коментарів.

Сам Рамзан Кадиров, коментуючи рішення Держдепу про санкції, заявив, що його дружина і дочки були б готові відмовитися від своїх інтересів в США, якщо б вони у них були. Також він повідомив, що крім двох дочок у нього є ще 12 дітей, закликавши Держдеп включити їх в санкційні списки.