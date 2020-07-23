Рада прийняла в першому читанні закон, який може поставити під загрозу безвиз з ЄС

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про публічних закупівель» щодо створення передумов для сталого розвитку та модернізації вітчизняної промисловості».

Документ підтримали 248 народних обранців.

Проект закону встановлює перелік товарів, щодо яких використання вимог локалізації стає обов’язковим при проведенні публічних закупівель на рівні 25-40%.

Голова парламентського комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха заявив, що законопроект приймається з тією метою, щоб «українська держава, замовляючи закордоном локомотиви, вагони, катери, отримувала назад на свої заводи від 15% до 40% від цього замовлення».

У свою чергу колишній глава Держмитної служби Максим Нефьодов звернув увагу на те, що преференції для вітчизняного машинобудування порушують Угоду про асоціацію з ЄС.

«Примітно, що ефект від прийняття — це не тільки корупція і традиційні перетягування грошей з бюджету в приватні кишені, але ще й «самонакладывание» на Україну технологічних санкцій», — зазначив він.