Київське «Динамо» може отримати нового головного тренера вже сьогодні

Вже сьогодні київське «Динамо» може отримати нового головного тренера. Список кандидатів звузився.

Вже в четвер, 23 липня, київське «Динамо», уволившее напередодні тренерський штаб Олексія Михайличенка, може отримати нового наставника.

Ми зібрали всі футбольні інсайди на дану тему.

Напередодні ми повідомляли: ряд джерел писали про те, що переговори зі столичним клубом веде колишній наставник донецького «Шахтаря» Мірча Луческу.

Можливе призначення румуна, якому днями виповниться 75 років, змусило київських фанатів в шок.

Також мусується слух про те, що «Динамо» може очолити легендарний серб Славолюб Муслін, який вже співпрацював в Україні з донецьким «Металургом», знає російську мову і має величезний досвід роботи з іноземними командами. Як пишуть сербські ЗМІ, 67-річний фахівець також веде переговори з нашим клубом.

Ще одним кандидатом називається 48-річний хорват Ненад Білиця, у якого закінчився контракт з загребським «Динамо». Він нібито заявив про бажання вивести київський клуб у груповий раунд Ліги чемпіонів і пообіцяв боротися за чемпіонський титул в Україні.

Крім цього ймовірним кандидатом залишається наставник луганської «Зорі» Віктор Скрипник. Саме цього 50-річного фахівця букмекери вважають фаворитом.

Додамо, що раніше Сергій Ребров відмовився повертатися в «Динамо».

fraza