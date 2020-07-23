Мільйони в швейцарському банку і коштовності: новий глава НБУ змінив декларацію

Нещодавно призначений голова Національного банку України Кирило Шевченко вніс правки в свою декларацію про доходи за 2019 рік. Банкір показав рахунок у швейцарському банку, кілька дорогих чоловічих та жіночих годинників, коштовності, шуби.

Зокрема, у швейцарському банку Ломбард Одиер і Ко ЛТД Шевченко разом з дружиною тримає більше 3 мільйонів доларів і майже 10 тисяч євро. Він отримав від банку більше 1 мільйона гривень відсотків.

Глава НБУ зазначив двоє дорогих чоловічих годинників, 7 жіночих годинників з дорогоцінних металів з розсипом коштовних каменів, 4 жіночих наручних браслети з дорогоцінних металів з розсипом коштовних каменів, 5 гарнітурів (сережки, кільце і намиста з дорогоцінних металів), 2 кільця із дорогоцінних металів з дорогоцінним каменем і дві пари цінних сережок, жіночу сумку Hermes і дві жіночі шуби Maurizio Braschi.

До автопарку Шевченка додався квадроцикл Outlader MAX LTD 1000R 2018 року.

Крім того, Шевченко також вказав дохід у 3 мільйони 436 тисяч 230 гривень від відчуження цінних паперів і корпоративних прав.