82 года, а все еще на ходу: в Украине нашли уникальный Chevrolet

В Украине обнаружили уникальный Chevrolet Master DeLuxe Hardtop Coupe. Мало того, что такая машина для наших дорог в целом уникальна, интереснее становится от того, что автомобиль был изготовлен в 1938 году.

Стоит признать, что возраст, похоже, никак не отразился на старом американце. Во всяком случае, на опубликованных в Instagram фото раритетный Шевроле выглядит отлично.

Конечно, сам по себе этот Chevrolet Master DeLuxe не сохранился бы в таком хорошем состоянии спустя без малого столетие. За машиной хорошо следят, она привлекает взгляды изумленных прохожих и по-прежнему способна передвигаться своими силами.

Хочется верить, что редкий в наших краях автомобиль (Chevrolet нашли в Одессе) проживет еще как минимум 80 лет. В этом также поможет надежный шестицилиндровый двигатель объемом 3,5 л мощностью более 80 л.с. Разогнаться выше 100 км/ч он едва позволит, но кто решится мучить скоростью такой элегантный классический автомобиль?

: autocentre.ua