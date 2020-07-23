Путін різко зменшив амбіції

Президент Путін підписав указ «Про національні цілі розвитку країни на найближчі 10 років. Документ, опублікований на сайті Кремля, відкладає на 2030 рік досягнення ключових показників національних проектів, в рамках яких на гроші від пенсійної реформи і підвищення ПДВ влади обіцяли прорив у провідні економіки світу і перемогу над бідністю.

З цілей, проголошених у 2018 році, взагалі зникло входження в топ-5 економік світу. Дмитро Пєсков пояснив це тим, що несприятлива ситуація у світовій економіці «загальмує розвиток всіх країн світу». Виходячи з простої логіки виходить, що розвиток Росії вона загальмує більше.

З національних цілей вилучено і вимога так розвинути обробну промисловість, щоб її продукція була конкурентоспроможна на світовому ринку, а обсяги її експорту досягали б не менше 20% ВВП.

Мета вдвічі знизити рівень бідності, яку спочатку ставили на 2024 рік, відкладається на 6 років.

На 2030 рік зсуваються і терміни збільшення середньої тривалості життя до 78 років, входження в топ-10 країн за якістю загальної освіти та обсягом наукових досліджень і розробок, збільшення чисельності зайнятих у малому і середньому бізнесі до 25 млн осіб.

Також на 2030 рік переноситься виконання плану будувати по 120 млн кв м житла в рік і покращувати житлові умови для 5 млн сімей щорічно.

10 років замість чотирьох, згідно з указом, дається нині на «слезание з нафтової голки» і збільшення несировинного експорту.

Замість виключених цілей тепер Путін зажадав, щоб до 2030 року 70% населення РФ «систематично займалися фізичною культурою і спортом», 15% — волонтерською діяльністю (щось в дусі КНДР). Також, згідно з указом, до 2030 року у 97% населення повинен бути доступ в інтернет.

Перенесення досягнення програмних цілей на 2030 рік дає підставу думати, що Путін точно збирається залишатися при владі як мінімум до 2030 року.

Слідом за цілями будуть кардинально змінені та національні проекти.

Загалом — повне обнулення.