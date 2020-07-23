Як Зеленський кладе Україну під Ахметова

Енергетична політика держави підпорядкована інтересам монополії ДТЕК навіть більше, ніж при Януковичі.

Підпорядкування державної політики інтересам Ріната Ахметова стрімко набирає обертів.. Найбільший олігарх країни поперемінно використовує методи батога і пряника і поступово перетворює колишнього коміка в порівняно легко керований інструмент збільшення своїх доходів. Нехай і ціною шкоди для економіки країни та мільйонів її громадян.

З одного боку, другий уряд Володимира Зеленського, який очолює колишній топ-менеджер енергетичної монополії олігарха, приймає лобістські рішення, що дають Рінату Ахметову можливість отримувати надприбутки від продажу вугілля. А народні депутати від правлячої партії «Слуга народу» виступають за повернення формули «Роттердам+» у визначенні цін на цей вид палива.

З іншого боку — Ахметов не залишається в боргу і у відповідь не тільки забезпечує все більшу лояльність своїх медіаресурсів для Зеленського, але і щедро фінансує бізнес-структури самого президента. Зокрема, нещодавно стало відомо, що студія «Квартал 95» отримала ряд замовлень від ахметівського телеканалу «Україна». Студія працює одразу над чотирма серіалами для каналу, прем’єри яких заплановано вже на 2020 рік. Чим не спосіб розплатитися за підтримку монополії в енергетиці?

Весна олігарха

Стрімке посилення впливу олігарха на Зеленського почалося після того, як Андрій Єрмак очолив Офіс президента, а Денис Шмигаль, колишній топ-менеджер ДТЕК, відповідно — уряд. А призначення в середині квітня на посаду в. о. міністра енергетики Ольги Буславец остаточно сцементировало позиції олігарха в енергетичній сфері. Тоді це сталося під безпрецедентним тиском ДТЕК: компанія заради цього зупинила всі свої шахти і вустами гендиректора Максима Тимченка фактично висунула владі ультиматум.

Отримання креатурами Ахметова контролю не тільки над урядом, але і над галузевим міністерством фактично миттєво відбилося в неприхованих преференції для його енергетичної монополії. Так, у травні 2020 року в Україні було вироблено на 300 млн кВт•год електроенергії менше, ніж у квітні. У той же час на державних АЕС, які виробляють дешеві кіловати в країні, генерація була зменшена аж на 850 млн кВт•год (з 6,32 до 5,47 млрд кВт•год), але на вугільних ТЕС і ТЕЦ вона зросла на 640 млн кВт•год (з 3,12 до 3,76 млрд кВт•год).

Оновлений менш ніж за два тижні після призначення Ольги Буславец попередній план виробництва електроенергії на 2020 рік передбачав подальше різке зниження генерації на АЕС у червні до 5,02 млрд кВт•год (проти 5,74 млрд кВт•год у червні минулого року) при збереженні фактично на травневому рівні генерації на ТЕС і ТЕЦ (3,52 млрд кВт•год). Ще більше зниження виробництва електроенергії на державних АЕС — на 6,5 млрд кВт•год порівняно з аналогічним періодом минулого року було заплановано у другому півріччі 2020 року (див. «Лобізм в дії»). У той же час в цілому зменшення виробництва електроенергії у другій половині року чекають тільки на 3 млрд кВт•год.

Зрештою, вже у кінці травня потужність вугільних ТЕС іноді навіть перевищувала потужність АЕС. Це стало наслідком того, що напередодні НЕК «Укренерго» змусила Енергоатом зменшити роботу своїх блоків до половини їх номінальної потужності. Під обмеження потрапили блоки на всіх без винятку станціях країни.

Вигоду від такої зміни державної політики отримали лише структури ДТЕК: або безпосередньо через свої теплові електростанції, або, як стало зрозуміло вже скоро — через примус державної «Центренерго» на придбання вугілля на шахтах компанії за завищеними цінами.

Зокрема, вже 12 червня в. о. міністра енергетики Буславец звернулася до РНБО з проханням ввести тимчасову заборону на використання ТЕС природного газу і мазуту як основного виду палива. Причина — щоб «у вугільних компаній не відбирався ринок збуту, а шахтарі виходили на роботу і отримували зарплату». За її словами, за умови низьких цін на газ, ніж на вугілля державна компанія «Центренерго» для виробництва електрики спалювала газ замість вугілля. «Центренерго» в травні використовувала 0,3 млн тонн вугілля замість закріплених у балансі 0,5 млн тонн, а невикористані 0,2 млн тонн (що становить, наприклад, місячну видобуток шахти «Добропіллявугілля») були заміщені 136 млн м3 газу. Попереднім терміном дії заборона був запропонований до кінця 2020 року, але якщо на енергоринку і далі буде профіцит вугілля та електроенергії, то таке обмеження триватиме довше.

Проте вже 17 червня сам Кабмін Дениса Шмигаля своїм рішенням визначив використання вугілля пріоритетним у виробництві електроенергії на українських ТЕС. Ольга Богуславець тоді заявила, що «розпорядження передбачає пріоритетне використання вітчизняного енергетичного вугілля для виробництва електроенергії на теплових електростанціях … Адже неприйнятно, що ми закуповуємо імпортний газ, тоді як наші шахтарі сидять без роботи із-за відсутності ринку збуту».

Тоді на ситуацію був змушений публічно відреагувати навіть голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, під управлінням якого перебуває «Центренерго». Він звернув увагу, що спроби «вирішити багаторічну проблему всіх шахт за рахунок іншого полуобанкротившегося державного підприємства — це вирок підприємству. За словами Сенниченко, при використанні «Центренерго» газу собівартість кіловат-години складе 83 коп. А у випадку використання вугілля ціна електроенергії зросте до 1,2 грн, що до кінця року може привести до нарощування додаткового боргу мінімум на 2,2 млрд0 грн. Це, на думку чиновника, «остаточно поставить хрест на «Центренерго». Тому він запропонував уряду зменшити зобов’язання компанії щодо закупівлі вугілля тільки в державних шахт.

Країна або монополія

Однак для Ахметова і його креатур ключовий мотив — якраз інтереси монополії, а не державних шахт, генеруючої компанії або конкурентоспроможності економіки в цілому. Саме тому видобуток на державних шахтах тільки прискорює падіння, поки основні преференції надаються ДТЕК.

Щоб тримати слабшає Офіс президента в тонусі, забезпечити підтримку своїх людей у керівництві уряду і Міненерго і “дотиснути” “Центренерго” таки почати закупівлі вугілля у олігархічної монополії за завищеними цінами, на початку липня у Києві висадили черговий десант підконтрольних Ахметову шахтарів. Дарма, що отримані ДТЕК надприбутки насправді виводять за кордон через офшорні прокладки для купівлі елітної нерухомості в курортних регіонах Європи, тобто вони навіть не доходять до шахтарів, про яких декларативно дбають у Зеленського.

А сама ДТЕК, вимагаючи преференційних умов для власного вугілля всередині країни, і далі сотнями тисяч тонн завозить антрацитове вугілля з Росії з підконтрольних шахт в Ростовській області. Зокрема, вже у квітні, коли Ахметов шантажував Зеленського зупинкою видобутку спочатку на «Добропіллявугілля», а потім і на «Павлоградвугілля», на ТЕС України було завезено 208,5 тис. тонн російського антрациту, з яких 93 тис. тонн пішло на електростанції ДТЕК.

В травні — червні частка енергомонополії Ахметова в імпорті російського палива ще більше зросла: якщо в травні на неї довелося 92,1 тис. тонн з усіх завезених для потреб ТЕС 147,6 тис. тонн російського антрациту (тобто близько 62%), то в червні вже 86,7 тис. тонн з 118,6 тис. тонн (більше 73%). Не випадково, що рішення уряду Шмигаля про введення з 1 квітня спеціального мита у 65% на вугілля, що ввозиться з РФ, не поширювалося на антрацит.

Однак найбільшим споживачем російського вугілля була і залишається Слов’янська ТЕС «Донбасенерго». За тодішнім повідомленнями ЗМІ, нинішня в. о. міністра енергетики лобіювала інтереси цієї ТЕС, коли ще коли працювала в міністерстві під керівництвом Ігоря Насалика. У першому кварталі 2020 із 629 тис. тонн російського антрациту спожитого усіма українськими ТЕС, 423 тис. тонн спалила Слов’янська ТЕС (67%), до того ж у березні взагалі мова йшла про 122 тис. тонн з 137 тис. тонн. У квітні — травні та сама ТЕС використовувала 185 тис. тонн з 355 тис. тонн всього спаленого на ТЕС країни антрациту.

Хоча критичної потреби у роботі цієї ТЕС, яка працює тільки на російському паливі, як показала весна 2017 року (див. «чи Є життя без антрациту»), ніколи не було. Її потужності цілком може компенсувати і Запорізька АЕС, і розташовані поряд ТЕС, що працюють на газовому вугіллі внутрішнього видобутку. Але такі альтернативні потужності вже тривалий час обмежуються заради спалювання на Слов’янській ТЕС мільйонів тонн імпортованого з РФ антрациту. Що не можна пояснити нічим іншим, крім потужним лобі у відповідних органах влади.

З початку липня 2020 року більше 50% з 54 тис. тонн всього спожитого в Україні російського вугілля знову спалила Слов’янська ТЕС. Однак фокус уваги керівництва уряду і Міненерго спрямований не на неї, а на подальше зміцнення монопольних позицій компанії Ахметова на шкоду українській енергетиці та економіці в цілому.

У той же час внаслідок преференцій енергомонополії олігарха, що призвело до різкого завищення цін на внутрішньому ринку країни, українська електроенергія закономірно повністю втратила конкурентоспроможність на ринках усіх сусідніх європейських країн, в яких її нещодавно поставляли в значних обсягах (див. «Втрата конкурентоспроможності»). Якщо торік у травні — червні щомісячні обсяги експорту електроенергії досягали 580 і 340 млн кВт•год, відповідно, то у травні — червні 2020-го зменшилися до 125-100 млн кВт•год.

Неконкурентоспроможність української енергетики призвела до «ручного» закриття в квітні доступу до українського ринку електроенергії із сусідніх країн ЄС. Це дало монополісту можливість штучно підтримувати значно вище, ніж в іншій країні, ціни на електрику в межах Бурштинського енергоострова (Закарпатська і більша частина Івано-Франківської і Львівської областей). Але це ще більше погіршило умови для роботи всього українського бізнесу, який споживав її; і завдало удару по конкурентоспроможності вітчизняних виробників на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Як наслідок, створюються стимули для зростання імпорту і зменшення експорту товарів, а значить, і зниження їх виробництва в Україні. Вартість електроенергії грає не останню роль і при прийнятті бізнесом рішення про розміщення нових, не кажучи вже про перенесення наявних виробничих потужностей.

Ще до запровадження ринку електроенергії, на початку минулого року Тиждень застерігав, що його запуск без вирішення застарілих проблем української енергетики може створити нові виклики замість поліпшення ситуації (див. «Нові правила для старих проблем», Тиждень, № 8/2019). Рінат Ахметов і його ДТЕК контролює 90% всієї видобутку енергетичного вугілля в країні і виробництво левової частки електроенергії тепловими електростанціями, а отже, робив і продовжує робити ставку лише на можливість нав’язувати свої умови споживачам. Це реалізується через шантаж держави і розставляння своїх людей на ключові позиції в органах влади. І при слабкому президенті Зеленском монополіст отримав для цього нові безпрецедентні можливості, які можна порівняти тільки з часом правління регіоналів.

Відмова від імпорту антрациту з одночасним нарощуванням внутрішнього видобутку вугілля газових марок і переобладнання під нього всіх ТЕС країни — оптимальний вихід із проблемної ситуації, в яку потрапила енергетика України. Однак цей процес неможливий без демонополізації вуглевидобутку і теплової генерації. Адже зараз на шляху від видобувних підприємств до ТЕС паливо проходить через офшорні «прокладки», які в кінцевому підсумку і концентрують надприбутки. А сама монополія не зацікавлена в нарощуванні обсягів видобутку і зниження ціни.

Тому єдиний шлях до вирішення застарілих проблем української енергетики пролягає через примусовий поділ вугледобувних та генеруючих активів ДТЕК, принаймні, на три-чотири компанії з дійсно незалежними кінцевими власниками, які будуть зацікавлені в нарощуванні видобутку з метою витіснення конкурентів. Так можна забезпечити реальну конкурентну біржову торгівлю вугіллям в Україні. Це дасть можливість формувати ціну палива без прив’язки до котирувань в Роттердамі або Південній Африці. І спричинить за собою зниження вартості електроенергії, виробленої з неї на ТЕС.

Олександр Крамар, опубліковано у виданні «український Тиждень«