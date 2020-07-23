Суддя Вовк не має наміру йти з посади

Голова Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павло Вовк заявив, що не буде йти з посади. Записи розмов у кабінеті він називає сфальсифікованими.

Про це він заявив у коментарі РБК-Україна, йдеться в матеріалі «Суд в законі: чи планує влада ліквідувати ОАСК після «плівок Вовка«.

«У моїх планах тільки відстоювати свою позицію виключно правовими методами і в межах законодавчого поля», — заявив він.

Нагадаємо, Вовк раніше заявив, що підозри йому ніхто не вручав, обшуки в суді 17 липня він назвав тиском на суд і на нього особисто.