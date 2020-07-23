У НБУ розповіли українцям, що потрібно робити у випадку дзвінка шахраїв

Це потрібно знати всім. Чиновники з Національного банку України вирішили розповісти громадянам, що потрібно робити у випадку дзвінка шахраїв

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку нацрегулятора в Facebook.

Так, зазвичай шахраї телефонують громадянам пізно ввечері або навіть вночі. Насамперед говорять про те, що близька їм людина потрапила в біду, і терміново потрібні гроші. Зазвичай їх просять перерахувати на певний рахунок.

В такому випадку необхідно терміново зателефонувати людині, за якого просять «викуп». Якщо ж це неможливо, то потрібно вимагати у шахраїв передати телефон цій людині.

Крім того, наполягайте на особистій передачі коштів — це додатково відлякує любителів «легких грошей».

Після того, як вони кинуть або покладуть трубку, наберіть поліцію і повідомте про шахрайство. Якщо сумнівів немає, і це точно шахраї, потрібно звернутися на гарячу лінію НБУ.

Як ми писали раніше, українцям розповіли про схему шахрайства з банківськими картами, і пояснили, як не попастися на вудку

Нехитра схема, яка при цьому може залишити вас без грошей, виглядає наступним чином. На телефон несподівано приходить повідомлення:«Це SMS-повідомлення від банку, ваша картка заблокована». Деталі просять дізнатися по телефону.

Ви телефонуйте та спілкуєтеся нібито з представником банку, який інформує про спробі шахрайства з вашою карткою і просить вас терміново повідомити всі реквізити вашої картки, ПІН-код та пароль.