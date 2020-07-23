Шмигаль підтвердив, що депутати прийняли законопроект, який загрожує безвизу

Законопроект про локалізації, спрямований на розвиток машинобудування, у чинній редакції не відповідає деякими параметрами Угоди про асоціацію України і Євросоюзу.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в ході візиту в Брюссель.

«Закон прийнятий в першому читанні. Він є досить жорстким для мене, наших міжнародних партнерів. Він досить цікавий для нашої промисловості і економіки», — сказав Шмигаль.

Прем’єр підкреслив, що на даний момент завдання влади — знайти «золоту середину» для того, щоб підтримати власну економіку під час кризи, але, в той же час, не порушити міжнародні угоди, які вже підписані. Шмигаль впевнений, що можливості для такого компромісу існують.

«Поки міжнародні партнери абсолютно спокійно це сприймають, так як розуміють, що це перше читання», — зазначив він.

Прем’єр додав, що позиція уряду полягає в тому, що не може йти мова про жорстку локалізації, а лише про використання нецінових критеріїв у розмірі 30% при проведенні держзакупівель, які будуть давати якісь преференції для товарів, що мають складову українського виробництва.

«У чинній редакції він не відповідає деякими параметрами Угоди про асоціацію, тому уряд буде наполягати на тому, щоб ми відредагували редакцію спільно з депутатами так, щоб вона не порушувала наших міжнародних угод, і не тільки про асоціацію», — підкреслив Шмигаль.