Реальність війни, пандемії та економічного краху прийде до кожного, навіть до Зеленського – Портніков

Під час спільного брифінгу із президенткою Швейцарії Симонеттою Соммаругою президент України Володимир Зеленський заявивши, що «Російська Федерація теж не проти зустрічатися», і найближчим часом ми очікуємо дату зустрічі в нормандському форматі.

Із Кремля відповіли практично відразу: умів для проведення зустрічі в Берліні немає. Цей коментар прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова тільки підтверджує те, що в Москві говорили раніше: «ніяких підстав для проведення нового саміту сьогодні і за поточної позиції України в доступній для огляду перспективи просто немає» (це слова заступника голови адміністрації президента Росії, куратора українського напрямку Дмитра Козака).

До речі, Козак коментував і заяви українських перемовників про те, що можливість саміту існує, зазначав, що це спроба видати бажане за дійсне. Чому ж після цих різких заяв із боку кремлівських чиновників Зеленський продовжує запевняти, що саміт буде?

А тому, що йому так хочеться. Президент України живе у власному світі, який лише іноді – та й то через непорозуміння – зіштовхується з реальністю. У цьому світі немає війни, яка вже давно завершилася в голові президента, а в голові колишнього телевізійного коміка, може, і не починалася зовсім. У цьому світі Україна вирішує економічні проблеми – заважає тільки високосний рік. І в цьому світі Зеленський незабаром знову зустрінеться з Путіним і пояснити йому всі ті, що не встиг пояснити в Парижі.

На превеликий жаль, у цьому ж світі живе велика кількість інфантильних і недалекоглядних виборців і прихильників Зеленського та влади затятих популістів. Так, таких людей все менше – альо смороду все ще є, і їхні інфантилізм і вперте небажання рахуватися з реальністю тягти Україну на дно. А якщо говорити про війну – то на дно кривавої прірви.

Тільки на відміну від Зеленського, у цих людей, як і в інших їхніх співвітчизників, немає ні урядової дачі в Кончі-Заспі, ні кортежу з охороною, ні покровителів-олігархів. Вони змушені жити в реальному світі. Світі справжньої війни, пандемії, економічного краху.

І жити в цьому світі їм стає все важче – навіть якщо багато хто з них намагається цього не помічати. Але життя змусить. Реальне життя прийде до кожного.

Навіть до президента.