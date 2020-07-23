У Мінфіні вважають, що в Україні занадто багато вчителів

В Україні на 36 тисяч вчителів більше, ніж необхідно. Про це заявив заступник міністра фінансів Роман Ермоличев в інтерв’ю «Главкому».

«За розрахунками Мінфіну, фактична кількість ставок педагогічних працівників у закладах загальної середньої освіти (без інтернатів) становить 502,3 тис. одиниць. Це більше розрахункового кількості ставок на 36,2 тис. одиниць. Тобто у нас вчителів на 36 тис. більше, ніж потрібно. Мова про додаткові 5,6 млрд грн (видатків з бюджету – ред.)», — заявив Ермоличев.

Він додав, що в порівнянні з 90-ми зараз кількість учнів в Україні зменшилася майже вдвічі, а от вчителів не зменшилася.

«Повинна бути комплексна державна програма. У нас кадрова проблема полягає в тому, що у школах працює велика кількість пенсіонерів. Чому так? У них низька пенсія в більшості випадків. Якщо підуть вчителі пенсійного віку, то можна було б підвищити зарплати молодим педагогам. Шляхом оптимізації процесів ми можемо підвищити зарплату тим працівникам, які ефективно працюють.