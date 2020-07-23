Безрецептурний Мішустін 67

ВЛАДА І СУСПІЛЬСТВО СЬОГОДНІ У 11:45 МИХАЙЛО ХАЗІН 6624 9.7 (38)

Дуже цікаво дивитися на ситуацію в країні. Навіть олігархи 90х, яких важко запідозрити в любові до народу, починають будувати якісь плани з приводу нового «суспільного договору». Про інших навіть говорити нічого, достатньо почитати розмови про події в Хабаровську і різні їх інтерпретації. Прем’єр Мішустін вимовляє дуже цікаву мова в Думі, яка показує, що він збирається щільно брати ситуацію (читай – фінансові потоки) під контроль.

Причини такої активності прості – рівень напруженості в країні і світі весь час зростає. Посилюються наїзди на нашу країну (з вимогою прибрати Путіна), погіршується ситуація в економіці. Часу залишилося півтора місяця, потім почнуться серйозні розборки, як з боку суспільства (і тут Хабаровськ здасться квіточками), так і з боку еліти, яка не хоче на Заході яких би то не було неприємностей зі своїми чесно вкраденими мільярдами, але в той же час розуміє, що зберігати стару модель в Росії теж не вийде. А вже якщо не буде Росії (чи в Росії у них будуть проблеми), то зберегти гроші не вийде.

Ні, звичайно, можна припустити, що восени нічого не буде і все устаканиться, але настільки наївних людей все-таки у владі не так багато. Просто тому, що і без того падає економіка і скорочуються доходи громадян викликали зростання роздратування, а історія з коронавірусом і різким падінням економіки все тільки посилила. Але от питання: робити-то що?

Рецепти Мішустін можуть вивести на поверхню частину прихованих фінансових потоків (причому в основному у людей бідних), що неминуче скоротить і без того маленький масштаб малого і середнього бізнесу. Перекладаю на російську мову: це означає, що годувати цих людей і їх сім’ї доведеться, так чи інакше, державі. Навіщо ж тоді Мішустін це робить? А тому що він бачить приховані фінансові потоки і хоче зробити їх прозорими для бюджету. Але ось які потоки…

В основному гроші зосереджені в двох напрямках.

Перше – це робота «соціально близьких», тобто, ліберастів. Типовий приклад – справа Серебренникова. Готовий Мішустін масово садити умовних «Серебренниковых» і цілком безумовних Чубайсів? Якщо ні, то грошей він від цієї ситуації отримає вкрай мало, а от соціальні витрати бюджету зростуть. Оскільки малий і середній бізнес просто буде закриватися, витримати повну сплату відповідно до либерастическим Податковим кодексом і мишустинским адмініструванням для МСП стане просто неможливо.

А другий напрям – великі компанії, причому часто вони це роблять через виведення доходів з країни. А цей висновок заохочується (теперішнім) урядом, тобто тим же Мишустиным. У всякому разі в «антикризовому плані» написано, що валютний контроль лібералізується. Так що на конкретних слайдах презентації Мішустін в Держдуму все може виглядати цілком красиво, але в реальності фокус не пройде. Ну просто ніяк. Інша справа, що Мішустін не економіст, він податківець-технократ, його справа працювати з фінансовими потоками, але він абсолютно не знає, звідки вони беруться. Для цього потрібно бути економістом, але сьогодні в уряді економістів практично немає.

Теоретично таким є Білоусов, але він займає пост, на якому весь час йде на підписування папірців і наради, причому беруть участь у цих нарадах і пишуть папірці бухгалтери та/або «ефективні менагеры»… Які в принципі не розуміють, як і звідки ці самі фінансові потоки (не кажучи вже про доданої вартості) беруться! Для того щоб це розуміти, потрібні фахівці планових відділів, керівники компаній реального сектора, зрештою, люди, які здійснили хоч одну програму розвитку. І де вони в уряді?

Такі фахівці повинні концентруватися в міністерстві економіки. У мій час (тобто в 90-е) вони були, причому тоді до складу міністерства входили галузеві департаменти, в яких сиділи люди, які добре знали, що таке галузеві програми розвитку і звідки береться прибутку в їх галузях. А сьогодні? Мінпром, де є окремі галузеві департаменти, очолюють «ефективні менагеры», які вміють виводить фінансові потоки підприємства, але абсолютно не розуміють, звідки там береться додана вартість. До слова, якщо тільки виводити, не вкладаючи, то вона і не утворюється, що ми і маємо на практиці. А Міністерство економіки (цинічно переназванное у «Міністерство економічного розвитку») очолюють колишні бухгалтера з Мінфіну. Які вміють тільки писати інструкції до того, як виводити гроші з бюджетних виплат.

Хтось може сказати, що це я переборщую. Але давайте згадаємо лікарів, які боролися і борються з коронавірусом. Багато з них до цих пір не можуть отримати обіцяні виплати (які, зауважу, в бюджеті представлені в повному обсязі). А от проблеми з ліквідністю в частині продажу різного роду особняків на різного роду «рублевках» припинилися миттєво з початком епідемії. Як ви думаєте, «великий» мінфін і регіональні мінфіни до цього зовсім непричетні? Ну прям зовсім-зовсім? Тобто вони не писали інструкції щодо використання цих грошей так, щоб виводити їх «своїм» було легко, а платити за призначенням – важко або навіть зовсім неможливо. Так просто випадково вийшло… Причому в усіх регіонах однаково, ніде випадково не отримали гроші лікарі… Дивно, правда?

Але повернемося до базового питання. Можна з крайнім недовірою ставитися до олігарха і взагалі «сімейним», але питання-то поставлений правильно. Потрібен новий суспільний договір, який би передбачав повне руйнування нинішньої системи управління економікою і фінансами (бюджетом зокрема). Оскільки навіть при всьому бажанні діючих осіб (а я схильний вважати, що Мішустін в нинішній ситуації обманювати Путіна не буде) максимум що вони можуть зробити – це дещо сповільнити спад. Бо що таке зростання сучасні чиновники взагалі не розуміють.

Для того щоб зростання вийшов (а без нього не вийде взагалі нічого, питання тільки в тому, масові виступи розпочнуться завтра або післязавтра), потрібен економічний штаб. Стратегічні рішення якого повинні прийматися урядом миттєво, їх невиконання має бути підставою для негайного звільнення відповідних чиновників. Незважаючи на особи. І складатися цей штаб повинен з людей, які розуміють, що таке розвитку і додана вартість, які керували реальними підприємствами (але тільки не на позиції «ефективного менагера») або реалізовували конкретні програми. Тобто, з нинішнього складу уряду туди може увійти тільки Білоусов. Так, і забув, жодного чиновника мінфіну в цьому штабі бути не повинно, ні в якому разі. Вони навіть заходити туди не повинні.

Власне, якщо Путін хоче перейти до економічного зростання, то якраз створення такого штабу (тільки саме штабу, який напише собі план роботи і буде його жорстко виконувати, а не безформною комісії або ради) та його складу будуть доказом бажання щось зробити. Будь-які доручення уряду і ЦБ сьогодні – це профанація, вони чітко показали і Путіну, і нам (спасибі того ж Путіну, який нам їх продемонстрував у роботі), що працювати не хочуть і не будуть. Точніше, що їх робота – виведення капіталу, для покупок особняків на «рублевках», і для підтримки світової доларової системи.

І чим менше часу до середини вересня, тим складніше буде працювати такого штабу. Ну а до жовтня, швидше за все, вже й сенсу не буде, оскільки сезон 2020-21рр. років буде втрачено… І тоді вже почнуться аварійно-антикризові заходи, в тому числі з використанням «комісарів у запорошених шоломах», з усіма витікаючими наслідками.

Детальніше на https://khazin.ru/articles/10-vlast-i-obshhestvo/82060-bezretsepturnyy-mishustin